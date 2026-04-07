Темп, при котором невозможно говорить, уже опасен для новичка, а ошибки с водой и питанием чаще всего срывают забеги и веломарафоны, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Важно ориентироваться на самочувствие: комфортным для новичка можно считать темп, при котором человек не запыхался и может спокойно говорить полными предложениями. Если во время занятий спортом не хватает дыхания, чтобы сказать пару слов, значит, темп слишком высокий. Боль в суставах, головокружение, сильная одышка — это повод остановиться и сделать паузу», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что важно также чередовать тренировки с днями отдыха, чтобы мышцы восстанавливались.

«Многие новички недооценивают роль питания и воды. Обезвоживание и низкий гликогеновый запас — главные причины, по которым люди сходят с дистанции. Основным „топливом“ при занятиях спортом служит гликоген мышц, то есть мышечная масса имеет значение», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что за 2 недели до старта важно не давать интенсивных нагрузок, а за день лучше есть привычную углеводную пищу, вроде макарон из твердых сортов пшеницы, риса или каш, но не переедать и не пробовать экзотические блюда.

