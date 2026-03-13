Гимназия № 7 выиграла школьную лигу по гандболу в Чехове

Финальные матчи Чеховской школьной лиги по гандболу среди юношей прошли 12 марта на большой арене дворца спорта «Олимпийский» в Чехове. Победителем первого сезона стала гимназия № 7, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие команды городских школ. Участников и гостей приветствовали генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» и Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов, а также игроки команды и амбассадоры школьной лиги Кирилл Котов и Александр Ермаков.

В матче за третье место гимназия № 2 с минимальным перевесом обыграла команду «Чехов-2» со счетом 20:19. В финале гимназия № 7 уверенно победила среднюю школу № 1 — 28:11 и стала чемпионом первого сезона.

«Несмотря на то, что гандбол пока не входит в перечень официальных дисциплин Единой школьной лиги Московской области, команды продемонстрировали высокий уровень игры, подтвердив статус Чехова как столицы гандбола. Поздравляю юных спортсменов, тренеров и руководителей школ с достойными результатами», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Лучшими игроками «финала четырех» признали Артема Карева (школа «Чехов-2»), Федора Литвишко (гимназия № 2), Михаила Филиппова (гимназия № 7) и Матвея Манекіна (средняя школа № 1).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.