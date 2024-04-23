Гимназия им Примакова представит Подмосковье на финале турнира по шахматам

Учащиеся гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа одержали победу в областных отборочных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций и получили путевку на участие во всероссийском финале турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

22 апреля в санатории «Подлипки» РКК «Энергия» в Королеве завершился финальный областной турнир по шахматам среди общеобразовательных организаций. Победу в региональных соревнованиях одержала команда гимназии имени Е. Примакова, которая два последних года выигрывала не только областной, но и всероссийский этапы. В 28 партиях участники команды гимназии Александр Усов, Святослав Лисенков, Александр Федосов и Оксана Горячкина на четверых потеряли всего одно очко. На втором месте расположилась команда «Одинцовский Десятый лицей», бронзовые медали в активе Раменской СОШ № 21 с УИОП.

В рамках мероприятия состоялась автограф-сессия президента федерации шахмат Московской области многократного чемпиона мира гроссмейстера Сергея Карякина, на которой он ответил на вопросы участников турнира и сделал памятные фотографии.

«Не так давно мы уже проводили в Королеве космический турнир, где я сыграл с космонавтами МКС и дал сеанс одновременной игры. Я очень рад, что наше замечательное сотрудничество продолжается. Гимназию имени Примакова можно назвать государством в государстве. Там уже много лет идет очень большая поддержка шахмат, есть сильная команда, которой руководит гроссмейстер Игорь Ягупов. Но мы стараемся развивать шахматы по всей Московской области, а не только в каком-то одном учебном заведении. Мы начали эту работу больше года назад и уже многого достигли: открыли шахматные школы, секции, академии. Будем продолжать в том же духе», — сказал Сергей Карякин.

Победители регионального турнира, команда гимназии Е. Примакова, будет защищать честь Московской области на всероссийском этапе «Белой ладьи», который состоится в Сочи на базе «Сириус» в июне 2024 года.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.