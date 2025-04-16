Гимназия им Примакова представит Подмосковье на финале турнира по шахматам
Фото - © Оргкомитет турнира «Белая ладья»
Учащиеся гимназии имени Е. Примакова Одинцовского городского округа заняли первое место в региональных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» и получили путевку на участие во всероссийском финале турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Областные соревнования собрали в Звездном городке свыше 20 сильнейших команд общеобразовательных организаций из 19 городских и муниципальных округов Подмосковья.
По результатам семи туров абсолютными лидерами турнира стали представители гимназии имени Е. Примакова: Дмитрий Петухов, Александр Федосов, Дмитрий Усов и Татьяна Шиманская. Они одержали победу не только в командном зачете, но и в личном — на всех четырех досках. Таким образом, учащиеся гимназии получили право представить Московскую область на финальных всероссийских соревнованиях, которые состоятся в июне в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Команда гимназии имени Е. Примакова трижды подряд побеждала на финальном этапе в «Сириусе» — с 2022 по 2024 год. За всю многолетнюю историю турнира ни одной команде не удавалось добиться такого результата.
Второе место заняла православная школа «Рождество» из городского округа Истра, за которую выступали Алексей Лототович, Михаил Хижняков, Иван Кабанов и Вера Кискина.
Почетное третье место на счету шахматистов гимназии № 6 из городского округа Щелково: Дмитрия Мальцева, Даниила Руковичникова, Ивана Яхонтова и Виктории Прусовой.
Соревнования прошли в знаковые для Звездного городка апрельские дни — старт турниру был дан накануне Дня космонавтики 11 апреля. Уже второй год подряд в середине весны космос и шахматы объединяются: в прошлом году региональный финал «Белой ладьи» проходил в городском округе Королев. Тогда же было подписано соглашение об открытии Шахматного клуба Сергея Карякина в Звездном городке. И в текущем году снова на одной площадке встретились юные шахматисты, педагоги, родители, общественные деятели и герои страны.
В качестве почетных гостей «Белую ладью» посетили: сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, Герой России, космонавт-испытатель Николай Чуб, руководитель проекта Шахматных клубов Сергея Карякина, исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин, депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова и глава городского округа Звездный городок Евгений Банишевский.
В рамках мероприятия состоялся сеанс одновременной игры Сергея Карякина с участниками соревнований. После сыгранных партий прославленный гроссмейстер провел автограф-сессию, пообщался с юными шахматистами и сделал с ними памятные фото.
«Я думаю, что только собственным примером нужно учить детей играть, объяснять им правила игры и, соответственно, пробовать сделать несколько ходов. И хорошо, если дети видят, что родители играют между собой. Но даже если нет, то, по крайней мере, знают, что с родителями можно поиграть», — поделился эмоциями Сергей Карякин.
Во время турнира участников ждали не только сражения на шахматных досках, но и культурная программа. Для всех спортсменов были организованы экскурсии в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, а также в Дом космонавтов. В ходе экскурсий ребята смогли не только узнать много нового, но и почувствовать себя космонавтами, разместившись внутри настоящего космического корабля, а также увидеть Международную космическую станцию в натуральную величину, настоящие скафандры, в которых летали космонавты, спускаемый аппарат и многое другое.
Региональные соревнования по шахматам «Белая ладья» проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.