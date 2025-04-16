Гимназия им Примакова представит Подмосковье на финале турнира по шахматам

Учащиеся гимназии имени Е. Примакова Одинцовского городского округа заняли первое место в региональных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» и получили путевку на участие во всероссийском финале турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Областные соревнования собрали в Звездном городке свыше 20 сильнейших команд общеобразовательных организаций из 19 городских и муниципальных округов Подмосковья.

​По результатам семи туров абсолютными лидерами турнира стали представители гимназии имени Е. Примакова: Дмитрий Петухов, Александр Федосов, Дмитрий Усов и Татьяна Шиманская. Они одержали победу не только в командном зачете, но и в личном — на всех четырех досках. Таким образом, учащиеся гимназии получили право представить Московскую область на финальных всероссийских соревнованиях, которые состоятся в июне в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Команда гимназии имени Е. Примакова трижды подряд побеждала на финальном этапе в «Сириусе» — с 2022 по 2024 год. За всю многолетнюю историю турнира ни одной команде не удавалось добиться такого результата.

​Второе место заняла православная школа «Рождество» из городского округа Истра, за которую выступали Алексей Лототович, Михаил Хижняков, Иван Кабанов и Вера Кискина.

Почетное третье место на счету шахматистов гимназии № 6 из городского округа Щелково: Дмитрия Мальцева, Даниила Руковичникова, Ивана Яхонтова и Виктории Прусовой.

​Соревнования прошли в знаковые для Звездного городка апрельские дни — старт турниру был дан накануне Дня космонавтики 11 апреля. Уже второй год подряд в середине весны космос и шахматы объединяются: в прошлом году региональный финал «Белой ладьи» проходил в городском округе Королев. Тогда же было подписано соглашение об открытии Шахматного клуба Сергея Карякина в Звездном городке. И в текущем году снова на одной площадке встретились юные шахматисты, педагоги, родители, общественные деятели и герои страны.

​В качестве почетных гостей «Белую ладью» посетили: сенатор РФ, многократный чемпион мира, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, Герой России, космонавт-испытатель Николай Чуб, руководитель проекта Шахматных клубов Сергея Карякина, исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин, депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Алла Полякова и глава городского округа Звездный городок Евгений Банишевский.

В рамках мероприятия состоялся сеанс одновременной игры Сергея Карякина с участниками соревнований. После сыгранных партий прославленный гроссмейстер провел автограф-сессию, пообщался с юными шахматистами и сделал с ними памятные фото.

​«Я думаю, что только собственным примером нужно учить детей играть, объяснять им правила игры и, соответственно, пробовать сделать несколько ходов. И хорошо, если дети видят, что родители играют между собой. Но даже если нет, то, по крайней мере, знают, что с родителями можно поиграть», — поделился эмоциями Сергей Карякин.

​Во время турнира участников ждали не только сражения на шахматных досках, но и культурная программа. Для всех спортсменов были организованы экскурсии в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, а также в Дом космонавтов. В ходе экскурсий ребята смогли не только узнать много нового, но и почувствовать себя космонавтами, разместившись внутри настоящего космического корабля, а также увидеть Международную космическую станцию в натуральную величину, настоящие скафандры, в которых летали космонавты, спускаемый аппарат и многое другое.

​Региональные соревнования по шахматам «Белая ладья» проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.