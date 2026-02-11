Гимнастки Одинцовского округа завоевали медали на турнире в ОАЭ

Сборная команда клубов Одинцовского округа успешно выступила на международных соревнованиях по художественной гимнастике WINTER WINGS CUP, которые завершились 8 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гимнастки из Одинцовского округа приняли участие в престижном международном турнире «WINTER WINGS CUP» по художественной гимнастике, где соревновались с сильнейшими спортсменками из 16 стран. Главным судьей соревнований выступила Ноха Абу Шабан, президент Международной федерации художественной гимнастики.

По итогам выступлений Мария Князь заняла третье место в общем зачете в группе «А gold», а также стала второй в упражнениях с булавами и мячом. Анита Цыпер и Мария Ширнина завоевали бронзу в группе «А bronze», Саша Сафронова, Анна Белоусова и София Степанец стали серебряными призерами в этой же группе. Анна Князь и Елизавета Голомедова заняли первые места в группе В, Варвара Еремичева — в группе С, Александра Музанова — среди Seniors B.

Александра Алексеева и Ярош София-Августа вошли в десятку сильнейших в группе Seniors «А gold». Белла Аветисова и Мелике Санджаклы показали высокие результаты в отдельных упражнениях.

Все спортсменки являются членами Федерации художественной гимнастики Одинцовского округа и тренируются под руководством Анны Алексеевой и Альбины Науметовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.