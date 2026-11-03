Гимнастки из Лобни завоевали золото и серебро на турнире «Грация»

Воспитанницы «Академии спорта» из Лобни заняли первое и второе места в групповых упражнениях на турнире по художественной гимнастике «Грация». Соревнования прошли 31 октября и 1 ноября в Яхроме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый турнир по художественной гимнастике «Грация» собрал в Яхроме более 200 участниц из Москвы и Московской области, в том числе из Лобни. Соревнования прошли 31 октября и 1 ноября.

Спортсменки отделения художественной гимнастики «Академии спорта» представили новые программы в групповых упражнениях. Команда заняла первое место среди мастеров спорта и второе — в программе второго юношеского разряда.

«За этим успехом стоит огромный труд девочек и подготовка тренеров-преподавателей Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцовой», — отметили в «Академии спорта».

Художественная гимнастика — одно из популярных спортивных направлений в Лобне. Воспитанницы городских секций регулярно становятся призерами областных и межрегиональных соревнований.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.