Футбольного блогера Борзыкина добавили в реестр украинского «Миротворца»*
Футбольного блогера Михаила Борзыкина добавили в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Его обвинили в критике санкций против российских спортсменов, сообщает «Постньюс».
Украинцам не понравилось, что Борзыкин поддерживал футбол в Крыму. Также он осуждал удары ВСУ по Воронежу и Белгороду.
Футбольного блогера добавили на «Миротворец»* за «пропаганду боевых действий», а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Еще Борзыкина обвиняют в поддержке «нанесения ущерба гражданам страны».
Ранее российского рэпера OG Buda (Григория Ляхова) добавили на «Миротворец»*. Причиной такого решения стал символ Z, который музыкант продемонстрировал пальцами во время одного из выступлений.
На украинском «Миртворце» выкладывают личные данные людей, которые, по мнению киевского режима, выступают против страны.
* Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в России.
