Рэпер OG Buda попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

Российский рэп-исполнитель OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Согласно данным ресурса, причиной стал символ Z, который российский музыкант показал пальцами на одном из выступлений.

Ранее стало известно, что потомков известного русского писателя Льва Толстого внесли в базу «Миротворца»* за поездку в Крым.

На сайте «Миротворец»* публикуют личные данные всех, кто действует «против Украины».

* Сайт признан экстремистским на территории РФ.

