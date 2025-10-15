Рэпер OG Buda попал в базу украинского сайта «Миротворец»*
Фото - © скриншот
Российский рэп-исполнитель OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
Согласно данным ресурса, причиной стал символ Z, который российский музыкант показал пальцами на одном из выступлений.
Ранее стало известно, что потомков известного русского писателя Льва Толстого внесли в базу «Миротворца»* за поездку в Крым.
На сайте «Миротворец»* публикуют личные данные всех, кто действует «против Украины».
* Сайт признан экстремистским на территории РФ.
