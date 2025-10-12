Потомков Льва Толстого внесли в базу «Миротворца»*

Так, на сайте можно найти прапраправнуков великого писателя — 41-летнюю Анастасию и 27-летнего Ивана Толстых (брат с сестрой), а также жену и мать Ивана.

Супругой Ивана является 27-летняя актриса Стася Толстая, а его мама 53-летняя директор заповедника музей-усадьба «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Всех внесли в базу «Миротворца»* за поездку на территорию Крымского полуострова. При этом праправнук Льва Николаевича и отец Ивана Владимир Толстой, который занимал пост советника президента РФ по вопросам культуры, числится в списках «Миротворца»* с 2018 года.

* Сайт признан экстремистским на территории РФ.

