сегодня в 15:01

Футболисты притворились мертвыми, чтобы спастись от пчел в Танзании

В Танзании пчелы нагрянули на футбольное поле прямо в момент матча. Спортсмены придумали хитрый ход, чтобы избежать их укусов, сообщает SHOT .

Трансляцию не остановили даже во время внештатной ситуации, потому действия футболистов попали на камеру. В кадре видно, что футболисты обеих команд, заметив пчел, быстро упали на землю.

Они притворились мертвыми и старались не шевелиться, чтобы избежать укусов. Их хитрый план удался — пчелы не заинтересовались спортсменами. В итоге рой улетел с поля.

За всем происходящим с трибун наблюдали болельщики. Они громко подбадривали футболистов.

Ранее рой ос атаковал и убил двухлетнего мальчика в Таиланде. Они оставили на теле малыша 60 укусов.