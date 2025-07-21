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Рой ос атаковал и убил двухлетнего мальчика в Таиланде

В Таиланде на маленького ребенка напал рой ос. Они оставили на теле малыша 60 укусов и тем самым убили его, сообщает «Лента.ру» .

Двухлетний Акин катался на велосипеде вместе с друзьями. Ребята находились возле школы, когда на малышей напал рой ос.

Насекомые сильно покусали Акина, ребенок почти сразу потерял сознание. Неподалеку находился отец мальчика. Он бросился малышу на помощь и обнял его, чтобы защитить. Пчелы атаковали и мужчину.

Ребенка госпитализировали, но к вечеру того же дня он скончался. Осиный яд вызвал у ребенка острую почечную и сердечную недостаточность. Друзья малыша тоже пострадали, но выжили.

Ранее оса ужалила мужчину в Подмосковье. Он умер из-за аллергической реакции на укус.