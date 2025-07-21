Смертельный укус: оса убила мужчину в Подмосковье

сегодня в 17:56

Укус осы стал причиной смерти мужчины в Подмосковье

Сердце жителя Подмосковья остановилось из-за аллергической реакции на укус насекомого. У него случились анафилактический шок и отек Квинке.

Спасти мужчину не удалось. По факту его смерти проводится проверка.

Ранее семья из Санкт-Петербурга провела отпуск в Таджикистане, откуда случайно в багаже привезла ядовитого скорпиона. Хищное членистоногое укусило 10-летнюю девочку, которая нашла его в своих вещах.