Смертельный укус: оса убила мужчину в Подмосковье
Укус осы стал причиной смерти мужчины в Подмосковье
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В подмосковном СНТ «Южный» произошла трагедия. Укус осы убил 39-летнего мужчину, сообщает РЕН ТВ.
Сердце жителя Подмосковья остановилось из-за аллергической реакции на укус насекомого. У него случились анафилактический шок и отек Квинке.
Спасти мужчину не удалось. По факту его смерти проводится проверка.
Ранее семья из Санкт-Петербурга провела отпуск в Таджикистане, откуда случайно в багаже привезла ядовитого скорпиона. Хищное членистоногое укусило 10-летнюю девочку, которая нашла его в своих вещах.