Школьница пострадала от укуса скорпиона, привезенного из отпуска в Петербург

Семья из Санкт-Петербурга провела отпуск в Таджикистане, откуда случайно в багаже привезла ядовитого скорпиона. Хищное членистоногое животное укусило 10-летнюю девочку, которая нашла его в своих вещах, когда разбирала чемодан, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что семья не планировала привозить с собой скорпиона. Жители Петербурга на территории Таджикистана отдыхали в большом доме с дворовой территорией. Членистоногое само забралось в вещи ребенка.

«Собрали все свои вещи. Там у нас большой дом и двор большой. Она (дочь — ред.) тоже собрала свой чемодан. Как вернулись, она разложила вещи, и выполз этот гость», — рассказала мать девочки.

После того как девочка рассказала матери об укусе скорпиона, ее госпитализировали в одну из городских больниц. Медики оказали помощь школьнице, поставив в том числе капельницу.

В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.