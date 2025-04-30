Футболисту Сафонову может грозить уголовное дело из-за алиментов

На футболиста Матвея Сафонова могут завести уголовное дело. Заявление на спортсмена написала его бывшая жена из-за якобы неуплаты алиментов, но юристы мужчины утверждают, что это неправда, сообщает Sport Baza .

Анастасия Сафонова, как утверждается, еще 14 апреля написала заявление на футболиста в Федеральную службу судебных приставов. Она попросила привлечь экс-супруга к ответственности из-за того, что он якобы не платит алименты. В ведомстве проводят доследственную проверку.

Однако адвокат футболиста рассказал, что его клиент уже передал приставам документы, опровергающие обвинения. Защита отмечает, что мужчина своевременно выплачивает алименты в размере 1 млн рублей в рамках решения суда. Состава преступления в его действиях нет.

Ранее сообщалось, что игра Сафонова в матче 25-го французского чемпионата жителей Парижа не впечатлила. При этом ФК «ПСЖ» тогда обыграл ФК «Ренн» со счетом 4:1.