За победный матч «ПСЖ» Сафонов получил низкую оценку

В матче 25-го тура французского чемпионата «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Ренном» со счетом 4:1. Однако выступление российского вратаря Матвея Сафонова парижан не впечатлило, пишет Газета.ru .

Несмотря на два сейва, Сафонов пропустил один мяч и получил оценку 6,9 баллов, оказавшись в числе худших игроков основного состава. Стоит отметить, что бывший голкипер «Краснодара» недавно присоединился к французскому гранду, совершив трансфер летом 2024 года. В настоящее время россиянин борется за место основного вратаря с представителем Италии Джанлуиджи Доннаруммой, и пока его выступления оставляют желать лучшего, судя по последней игре.

В матче отличились сразу несколько игроков парижского клуба: Усман Дембеле оформил два гола в добавленное время, а Гонсалу Рамуш и Брэдли Барколя также отправили мячи в ворота соперника. Хозяева поля смогли ответить лишь однажды — отличился Лильян Брассье. Продолжая возглавлять турнирную таблицу французской Лиги 1 с 65 очками, ПСЖ уверенно идет к чемпионству, в то время как «Ренн» занимает 11-е место с 29 очками.

Перед важным домашним противостоянием с «Марселем», которое состоится 16 марта в 22:45 по Москве, парижанам предстоит ключевой матч в Лиге чемпионов. 11 числа команда сразится с «Ливерпулем» в ответной встрече 1/8 финала главного европейского турнира.

В концовке матча английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел поражение, когда соперник забил гол за семь минут до финального свистка.