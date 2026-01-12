Футболист Сафонов обратился в полицию, подозревая экс-жену в мошенничестве

Вратарь сборной России и парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов заподозрил экс-супругу Анастасию Казачек в мошенничестве. Он вместе с адвокатом заявил в полицию на бывшую возлюбленную, сообщает «112» .

Заявление было составлено в ответ на иски Казачек. В одном из них она потребовала проверить вратаря «ПСЖ» на профпригодность.

Адвокат спортсмена Андрей Крючков отметил, что не понимает суть претензий Анастасии. Он уверен, что девушка «охотится на медийность».

Сафонов и его защитник считают, что Казачек может заниматься мошенничеством. Они обвиняют ее в неправомерном получении компенсации судебных издержек. Они попросили правоохранителей проверить, действительно ли девушка несла все те судебные расходы, которые просила ей возместить после дела об алиментах на общего ребенка.

Матвей и Анастасия развелись в 2021 году. У них есть общая дочь Майя, которая живет с матерью. Ранее у Сафонова образовался долг по алиментам в размере 60 млн рублей, который он погасил. Но его экс-супруга дополнительно потребовала компенсацию судебных издержек, которые та якобы понесла по время процесса.

