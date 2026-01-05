Похож на бомжа: странно одетого Дмитрия Тарасова заметили в центре Москвы

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе с семьей прогулялся по центру Москвы, опубликовав соответствующее видео в соцсетях. Большинство подписчиков отметили странный и «несчастный» вид 38-летнего футболиста, сообщает «СтарХит» .

Тарасов выбрал невзрачный наряд, который вызвал у многих в ассоциации с образом бездомного. Некоторые предположили, что у Дмитрия финансовые трудности, поэтому он не может позволить себе нормальные вещи.

«Совсем на бомжа похож стал»; «Мда, что-то Дима не очень выглядит!»; «А похудел-то как! Жена все соки высосала?!»; «Это, наверно, все от счастливой семейной жизни!»; «Не узнаю того холеного футболиста „Локо!“; „Боже, Дима, ты давно на себя в зеркало смотрел? Тебе еще сорока нет!“; „Идет весь такой сгорбленный, несчастный! Пожалеть что ли“», — пишут недоброжелатели в различных пабликах.

Футболист давно привык к критике и не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес. В прошлом Тарасов открыто говорил о своих приличных доходах, которые позволяют ему комфортно жить. При этом спортсмен решил расстаться с роскошным особняком, который когда-то строил вместе с экс-супругой Ольгой Бузовой. Сейчас большая семья Тарасова проживает в арендованном таунхаусе.

