Любовница Романа Товстика показала полуголые фото из его особняка на Рублевке

Любовница скандально известного Романа Товстика опубликовала в соцсетях полуголые фото из его особняка на Рублевке, сообщает «СтарХит» .

Проживающая в Израиле 31-летняя Мария Эстер-Трубицына рассказала о бурном романе с Товстиком несколько лет назад. При этом жена бизнесмена Елена знала об этом и была не против.

В настоящее время Роман Товстик живет с бывшей супругой телеведущего Дмитрия Диброва, к которой и обратилась Эстер-Трубицына.

«Полин, тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами. А вот были и такие новогодние праздники, аж два года подряд. Как проходят у вас праздники? Кто где?» — поинтересовалась Мария у Дибровой, опубликовав провокационные фото из особняка.

На опубликованных кадрах Мария предстала в черном боди и ботфортах на высоком каблуке, а также черном бикини. Кроме того, на одном из снимков Эстер-Трубицына эротично касается кончиком языка грифа гитары.

Пользователи соцсетей были шокированы откровенностью Марии, которая все время напрашивается на интервью у Ксении Собчак.

