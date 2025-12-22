Футболист едва не сломал шею, празднуя гол на Кубке африканских наций

Нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака едва не получил травму, когда праздновал гол в матче Кубка африканских наций против команды Мали, сообщает РИА Новости .

Встреча группы A завершилась со счетом 1:1. Футболист отличился на второй добавленной ко второму тайму минуте и спас свою команду от поражения. Форвард английского «Лестера» так обрадовался, что решил совершить акробатическое колесо, но неудачно ударился головой о газон.

В итоге он сумел подняться на ноги и продолжить праздновать взятие ворот.

Кубок африканских наций проходит в Марокко, он должен завершиться 18 января.

