Экс-полузащитник Димитров отметил корректную игру футболистов «Спартака»

Бывший полузащитник «Урала» Николай Димитров рассказал, что в составе «Спартака» не было неприятных игроков, которые играли грубо, и отметил корректную манеру игры команды, сообщает Metaratings.ru .

Димитров поделился впечатлениями от встреч с «Спартаком» и «Зенитом» в Российской премьер-лиге. Он отметил, что премиальные за победы над этими командами не отличались от выплат за другие матчи, однако встречи со «Спартаком» всегда вызывали особый интерес.

«В тот период мы реально ждали матчей со «Спартаком». Не знаю почему, но мы очень часто либо играли с ними вничью, либо побеждали», — сказал Димитров.

Он подчеркнул, что «Спартак» был удобным соперником и отличался корректной игрой.

«Они старались именно играть в футбол. Там не было таких неприятных игроков, которые только бодаются и толкаются… Они пытались играть в футбол», — добавил бывший полузащитник.

Димитров также отметил, что против «Зенита» было приятно играть по той же причине — соперник позволял показывать свой футбол. Болгарский легионер выступал за «Урал» с 2017 по 2020 годы, проведя 82 матча и забив восемь мячей за екатеринбургский клуб.

