ФК «Сочи» не будет возвращать нападающего Гуарирапу из аренды в ЦСКА

Футбольный клуб «Сочи» не планирует возвращать из аренды 22-летнего венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапу, который в текущем сезоне играет в ЦСКА, сообщает Metaratings.ru .

Согласно информации источника в «Сочи» не проводили переговоры с армейцами по этому поводу, и Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона.

Также сообщается, что ранее нападающий выступал за «Сочи» на правах аренды из венесуэльского клуба «Каракас», начиная с января 2024 года, а затем был выкуплен российским клубом. В сентябре 2024 года он вновь ушел в аренду, на этот раз в ЦСКА, где за время своей игры не смог отличиться результативными действиями, проведя 15 матчей.

Между тем телеведущий Отар Кушанашвили резко отозвался об игре полузащитника футбольного клуба «Монако» и сборной России Александра Головина.