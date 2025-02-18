«„Монако“ обречен»: Кушанашвили раскритиковал игру полузащитника Головина

«Монако» обречен. Два раза с таким счетом проиграть «ПСЖ», претендуя на чемпионство… Ты — Анфиса Чехова. Хотя, я думаю, что Анфиса Чехова даже лучше Головина сыграет. «Монако» не пройдет дальше. Кто их первый соперник? «Бенфика»?! Они стоят друг друга. Но «Бенфика» «Монако» обыграет», — сказал Кушанашвили после премьеры фильма «Мама, мы — ЦСКА!».

Он также назвал игру Головина «уровнем ДЮСШ» и удивился частому упоминанию игрока в СМИ как уникального футболиста.

По словам Кушанашвили, он посмотрел 20 матчей с участием Головина и ни разу не увидел того на поле.

На 23:00 вторника назначен ответный матч «Монако» и «Бенфики» в рамках Лиги чемпионов. Предыдущую игру выиграл португальский клуб со счетом 1:0. Головину придется пропустить игру из-за травмы.