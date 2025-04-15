ФК «Химки» уволил главного тренера Артигу и ассистентов

Испанец Франк Артига покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Вместе со специалистом уволены его ассистенты Хосе Бермудес, Джозеп Техедо, Андони Сесма и Александр Димидко, сообщила пресс-служба ФК.

Контракты с группой тренеров расторгнуты по соглашению сторон. Клуб поблагодарил Артигу, Бермудеса, Техедо, Сесму и Димидко за сотрудничество и плодотворную работу.

«Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше», — говорится в сообщении.

Тем временем экс-главный тренер футбольной сборной РФ Станислав Черчесов спрогнозировал возвращение российских команд в европейские турниры.