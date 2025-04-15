ФК «Химки» уволил главного тренера Артигу и ассистентов
Испанца Франка Артигу уволили с поста главного тренера ФК «Химки»
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Испанец Франк Артига покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Вместе со специалистом уволены его ассистенты Хосе Бермудес, Джозеп Техедо, Андони Сесма и Александр Димидко, сообщила пресс-служба ФК.
Контракты с группой тренеров расторгнуты по соглашению сторон. Клуб поблагодарил Артигу, Бермудеса, Техедо, Сесму и Димидко за сотрудничество и плодотворную работу.
«Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше», — говорится в сообщении.
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