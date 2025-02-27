Финалистов чемпионата по танцам определили в Балашихе в рамках школьной лиги

Праздник танца прошел в Доме культуры «Саввино» Балашихи. В нем приняли участие 16 команд. Ребята соревновались в различных стилях, а также обменялись танцевальным опытом и получили огромный заряд энергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши школьные команды современного танца прошли очень большую подготовку. У них были и просмотры, и мастер-классы. Хочется пожелать ребятам отличного выступления, воли к победе, хорошего настроения и замечательных зрителей», — сказала замначальника управления культуры администрации Балашихи Ирина Лагутина.

В завершении фестиваля все команды приняли участие в коллективном флешмобе.

Второй полуфинал Балашихинской школьной лиги по танцам состоится 27 февраля в КДЦ «Подмосковные вечера». В нем примут участие 24 команды, представляющие школы округа. В итоге в финал, который пройдет в апреле 2025 года, из 40 команд выйдут всего 16.

Ранее в рамках Балашихинской школьной лиги артист театра танца TODES, директор одной из школ-студии TODES Мартин Сцибор-Гурковский провел мастер-класс для школьников округа. Впереди — мастер-классы хореографа и художественного руководителя коллектива Island-Dance, лидера направления locking в России Владимира Гудым, а также посещение концерта участников проекта «Танцы» на телеканале ТНТ.

Второй сезон Балашихинской школьной лиги объединил более 5 тысяч школьников со всех образовательных учреждений округа — всего 38 команд. У каждой из них свое название, логотип и девиз.

В новом сезоне БШЛ 9 направлений, 4 вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Кроме этого, ребята сражаются в творческих направлениях: танцы, КВН, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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