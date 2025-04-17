Финал по смешанному волейболу прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в спортивном зале лицея № 2 прошел финал соревнований по смешанному волейболу среди команд 2010–2011 гг. р. общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти соревнования проходят в рамках Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры».

Ученики школ городского округа приняли активное участие в соревнованиях. Всего за победу боролись 10 команд. Каждая команда состояла из 3 юношей и 3 девушек. В финальные игры пробились четыре сильнейшие команды: гимназия, лицей № 2, Рахмановская школа и лицей Электрогорск.

В упорной борьбе по итогам проведенного финала победителем стала команда гимназии, второе место у Рахмановской школы и третьими стала команда Лицея Электрогорска.

Все команды — финалисты получили памятные подарки и призы, а так же незабываемые впечатления от проведенных игр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.