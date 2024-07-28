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Филиппо: 1,4 млрд евро ушло на напрасную очистку Сены перед заплывом

Дождь, который прошел 26–27 июля в Париже, сделал напрасными усилия властей по очистке реки Сены. В ее водах должны были организовать тренировочный заплыв по триатлону, сообщает «Лента.ру».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что на очистку Сены перед заплывом потратили 1,4 млрд евро.

Спортивное мероприятие отменили из-за дождей и загрязнения реки.

До этого организаторы, отменившие тренировочный заплыв, сообщали, что по состоянию воды нет никаких достаточных гарантий.