Фигуристка Софья Муравьева рассказала о борьбе с РПП

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о борьбе с расстройствами пищевого поведения и психологических трудностях в карьере. Ранее спортсменка попросила исключить ее из сборной России, сообщает infox.ru .

Софья Муравьева поделилась опытом борьбы с расстройствами пищевого поведения (РПП) в программе «Каток». По словам спортсменки, проблемы с восприятием веса возникали на разных этапах карьеры.

После введения регулярного контроля массы тела даже прибавка в 100–200 граммов становилась поводом для самокритики. Это усиливало внутреннее давление и формировало комплексы.

Муравьева отметила, что сезон-2024/2025 оказался для нее самым сложным психологически. Несмотря на отсутствие взвешиваний, спортсменка заметила увеличение веса, диеты не давали результата, а физическое состояние ухудшалось.

12 мая появилась информация, что 19-летняя фигуристка попросила исключить ее из сборной России. Сообщалось, что она могла направить официальное заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Фигурное катание связано с высокими требованиями к форме и дисциплине, что усиливает стресс. В таких условиях особенно важны внимание к ментальному здоровью и своевременная психологическая поддержка спортсменов.

