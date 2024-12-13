ФИФА включила Крым в состав РФ в ходе жеребьевки отбора к ЧМ-2026

Международная футбольная организация (ФИФА) включила Крым в состав Российской Федерации во время жеребьевки отбора чемпионата мира (ЧМ-2026), сообщает Telegram-канал «Первый спорт» .

В пятницу на церемонии в швейцарском Цюрихе организация объясняла, почему Украина и Беларусь не могут оказаться в одной группе. Затем в ходе прямой трансляции была продемонстрирована карта, на которой Крым не входит в состав Украины.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) намерена подать протест на действия представителей ФИФА, а пользователи в соцсетях призывают организацию «немедленно извиниться перед украинцами».

Ранее стало известно, что Российскую футбольную сборную не допустят до участия в жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.