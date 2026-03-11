Евгений Тищенко провел мастер-класс в Солнечногорске Подмосковья

Мастер-класс олимпийского чемпиона по боксу Евгения Тищенко прошел в Берсеневской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья в Солнечногорске. Спортсмен показал воспитанникам технические приемы и отработал с ними силу удара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгений Тищенко — олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боксу — провел тренировку для воспитанников Берсеневской школы-интерната. Он продемонстрировал базовые технические элементы и индивидуально поработал с детьми над постановкой удара.

К занятию присоединились воспитанники спортивного клуба «Байкал» из поселка Андреевка вместе с тренером, мастером спорта России Алексеем Рыбаком, который ведет занятия по адаптивному боксу.

Организатором встречи выступила федерация бокса «Феникс» городского округа. Совместно с титулованным гостем представители организации передали школе спортивный инвентарь: мешок для измерения силы удара, 70 комплектов кроссовок, 200 футболок, боксерские перчатки и шлемы.

«Для меня честь присутствовать здесь и общаться с ребятами, многие из которых пережили очень тяжелые моменты, несколько реанимаций. С ними очень приятно общаться, чувствуется их большое стремление к жизни. Самое главное, чтобы молодежь была здорова и любила спорт. Несмотря на ограничения к полноценным занятиям, эти дети хотят заниматься боксом, поэтому мы будем развивать это направление», — отметил Евгений Тищенко.

Руководитель федерации бокса «Феникс» Андрей Сидоров подчеркнул, что развитие адаптивного спорта остается одним из приоритетов организации. В 2025 году на территории школы-интерната открыли спортивную площадку с тренажерами, рассчитанными на детей и подростков с ОВЗ.

Ранее по приглашению федерации занятие с юными спортсменами Солнечногорска провел многократный чемпион мира по боксу Анатолий Александров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.