Депутат Свищев: порядок онлайн-ставок на спорт в России надо регламентировать

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал инициативу КПРФ о запрете ставок на спорт в интернете с возможностью приема пари только в физических букмекерских конторах, сообщает Metaratings.ru .

«Я пока не знаком с сутью законопроекта. Надо регламентировать порядок онлайн-ставок. Возрастной критерий, работают ли эти люди. Кто-то берет деньги из сейфа у родителей. Я бы опирался на мнение ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр — ред.)», — отметил парламентарий.

По словам депутата, его комитет тесно сотрудничает с регулятором. Они обсуждают меры по борьбе с нелегальным бизнесом и подпольными онлайн-казино.

Свищев подчеркнул, что важно защитить молодежь от подобного рода развлечений.

«Но если все законно — почему бы и нет? Возрастной критерий точно должен быть. Мы прорабатываем и уже рассматриваем этот вопрос», — заключил депутат.

В законопроекте предлагается увеличить возраст для ставок с 18 до 21 года. Также планируется ввести ограничение на рекламу букмекеров.

