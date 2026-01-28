«Если все законно, почему нет?»: депутат ГД — о запрете онлайн-ставок на спорт
Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал инициативу КПРФ о запрете ставок на спорт в интернете с возможностью приема пари только в физических букмекерских конторах, сообщает Metaratings.ru.
«Я пока не знаком с сутью законопроекта. Надо регламентировать порядок онлайн-ставок. Возрастной критерий, работают ли эти люди. Кто-то берет деньги из сейфа у родителей. Я бы опирался на мнение ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр — ред.)», — отметил парламентарий.
По словам депутата, его комитет тесно сотрудничает с регулятором. Они обсуждают меры по борьбе с нелегальным бизнесом и подпольными онлайн-казино.
Свищев подчеркнул, что важно защитить молодежь от подобного рода развлечений.
«Но если все законно — почему бы и нет? Возрастной критерий точно должен быть. Мы прорабатываем и уже рассматриваем этот вопрос», — заключил депутат.
В законопроекте предлагается увеличить возраст для ставок с 18 до 21 года. Также планируется ввести ограничение на рекламу букмекеров.
