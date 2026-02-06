Есения Широкова из Подмосковья завоевала бронзу на турнире по настольному теннису в Тунисе
Фото - © Федерация настольного тенниса России
Спортсменка из Московской области Есения Широкова заняла третье место на международном турнире WTT Youth Contender Tunis 2026 по настольному теннису среди юниоров до 20 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Есения Широкова, представляющая Московскую область и УОР №3 из Химок, стала бронзовым призером международного турнира WTT Youth Contender Tunis 2026 по настольному теннису. Соревнования проходили в Тунисе с 2 по 5 февраля 2026 года.
В четвертьфинале Широкова одержала победу над Минг Шум из Китая со счетом 3:1. В полуфинале спортсменка уступила Кохару Итагаки из Германии и завершила турнир с бронзовой медалью.
В турнире приняли участие представители более 15 стран, включая Россию, Египет, Бахрейн, Индию, Индонезию, Иран, Катар и Казахстан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.