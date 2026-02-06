сегодня в 13:37

Есения Широкова из Подмосковья завоевала бронзу на турнире по настольному теннису в Тунисе

Спортсменка из Московской области Есения Широкова заняла третье место на международном турнире WTT Youth Contender Tunis 2026 по настольному теннису среди юниоров до 20 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Есения Широкова, представляющая Московскую область и УОР №3 из Химок, стала бронзовым призером международного турнира WTT Youth Contender Tunis 2026 по настольному теннису. Соревнования проходили в Тунисе с 2 по 5 февраля 2026 года.

В четвертьфинале Широкова одержала победу над Минг Шум из Китая со счетом 3:1. В полуфинале спортсменка уступила Кохару Итагаки из Германии и завершила турнир с бронзовой медалью.

В турнире приняли участие представители более 15 стран, включая Россию, Египет, Бахрейн, Индию, Индонезию, Иран, Катар и Казахстан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.