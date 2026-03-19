Емельяненко заявил, что бокс России не помог Бетербиеву

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал роль Федерации бокса России в карьере Артура Бетербиева и заявил, что организация не поддерживала спортсмена на пути к титулу, сообщает Metaratings.ru .

Спортсмен высказался о вкладе Федерации бокса России в успехи бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

«Мне говорят об Артуре Бетербиеве. А когда о нем вспомнили? Когда он достиг чего-то. А что для него сделал российский бокс? Он в России не тренировался, когда стал профессионалом. Он жил и тренировался за границей. Когда Артур стал чемпионом мира, все калитки в России ему открыли, начали говорить, что это наш спортсмен. А что вы сделали, чтобы кричать об этом? Используют его звание и лавры», — сказал Емельяненко.

В активе Бетербиева 21 победа и одно поражение. 22 февраля 2025 года он уступил Дмитрию Биволу большинством судейских голосов в реванше.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев планировал организовать третий бой Бетербиева и Бивола в России, однако поединок отложили из‑за операции Дмитрия Бивола.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.