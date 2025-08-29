Емельяненко: на днях чуть не помер, думал — все, отъеду, умирал с пеной у рта
Фото - © t.me/AlexanderEmelianenko
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что «очень хотел бы» избавиться от алкоголизма. Боец признался, что недавно пагубная привычка едва не стоила ему жизни — он «умирал с пеной у рта», но товарищ успел спасти его, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на слова спортсмена в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.
«Я на днях чуть не помер, думал — все, отъеду. Хорошо, друг приехал, спас меня. Я все уже… лежал, умирал с пеной у рта», — вспомнил Александр Емельяненко.
Боец добавил, что тогда его удалось «откачать» и привести в порядок.
Ранее Александру Емельяненко провели операцию из-за проблем со спиной — межпозвоночная грыжа придавила спинной мозг спортсмена. Боец жаловался, что во время обострения недуга у него отнялись ноги. Из-за ухудшения здоровья все бои Емельяненко переносили или отменяли.
Врач-невролог Павел Хорошев заявлял, что при возвращении в миксфайты Александр Емельяненко рискует стать инвалидом.