Александр Емельяненко признался, что на днях «чуть не помер» из-за алкоголизма

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что «очень хотел бы» избавиться от алкоголизма. Боец признался, что недавно пагубная привычка едва не стоила ему жизни — он «умирал с пеной у рта», но товарищ успел спасти его, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на слова спортсмена в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

«Я на днях чуть не помер, думал — все, отъеду. Хорошо, друг приехал, спас меня. Я все уже… лежал, умирал с пеной у рта», — вспомнил Александр Емельяненко.

Боец добавил, что тогда его удалось «откачать» и привести в порядок.

Ранее Александру Емельяненко провели операцию из-за проблем со спиной — межпозвоночная грыжа придавила спинной мозг спортсмена. Боец жаловался, что во время обострения недуга у него отнялись ноги. Из-за ухудшения здоровья все бои Емельяненко переносили или отменяли.

Врач-невролог Павел Хорошев заявлял, что при возвращении в миксфайты Александр Емельяненко рискует стать инвалидом.