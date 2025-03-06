Риск инвалидности: невролог дал прогноз по возвращению Емельяненко в ММА

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что перспективы российского бойца ММА Александра Емельяненко после операции на спине неутешительны: скорее всего, ему придется проститься с карьерой, сообщает Инфо24 .

«Если ноги отнялись, это значит, что там не просто прижатие за счёт грыжи и смещения позвонков, а есть повреждения спинно-мозговых волокон. Они могут восстановиться, а могут и не восстановиться», — сказал доктор.

По его словам, если на спинной мозг оказывается воздействие опухолью или грыжей диска, появляется риск инвалидности.

Сейчас Хорошев не рекомендует Емельяненко даже прыгать на детское батуте. Может произойти травма, которая приведет к новой грыже и необходимости операции.

Ранее Емельяненко сообщил, что у него отнялись ноги из-за межпозвоночной грыжи, придавившей спинной мозг. Он планирует восстанавливаться и реабилитироваться около 10 месяцев. Все его поединки отменены либо перенесены.