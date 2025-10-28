Фото - © Управление по физической культуре и спорту

сегодня в 19:09

Электростальские спортсменки выступили на Первенстве по художественной гимнастике

В минувшие выходные в электростальском спортивном комплексе «НЕО-СПОРТ ЦЕНТР» прошло Первенство городского округа Электросталь по художественной гимнастике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс собрал 190 талантливых гимнасток со всех уголков Московской области: Электросталь, Дмитров, Королев, Люберцы, Малаховка, Мытищи, Орехово-Зуево, Солнечногорск, Химки, Щелково, Видное, Жуковский, Воскресенск.

На торжественной открытии с приветственным словом выступили почетный гости мероприятия: Заместитель Главы городского округа Электросталь Бахматов Вадим Борисович, депутат городского Совета депутатов Шильникова Наталья Евгеньевна, а также начальник Управления по физической культуре и спорту Журавлев Михаил Аркадьевич.

Старт соревнованиям дала Сучкова Юлия Александровна — главный спортивный судья всероссийской категории. Она пожелала всем участникам удачных выступлений.

Наш город представляли гимнастки из спортивной школы «ФЛАМИНГО». В упорной борьбе девчонки завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Трем нашим спортсменкам: Варваре Федуловой, Кире Гладчук и Милане Сидоровой были также вручены удостоверения и значки «Кандидата в Мастера спорта».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.