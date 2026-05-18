Жители Подмосковья могут оформить электронный ЕПД через госуслуги

Жители Московской области могут отказаться от бумажных квитанций и получать единый платежный документ в электронном виде через региональный портал госуслуг. Подключение услуги бесплатное, документы начинают приходить в цифровом формате с первого дня следующего месяца, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чтобы перейти на электронный формат, необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг, выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие на отказ от бумажных квитанций. После этого начисления будут поступать только в цифровом виде.

Электронный документ позволяет экономить время, снижает риск мошенничества с бумажными платежками и упрощает оплату коммунальных услуг. На портале также доступны проверка начислений и контроль расходов по одному или нескольким объектам недвижимости.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что проект работает в регионе уже год.

«Жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг, а квитанция может быть направлена сразу после формирования в системе», — подчеркнул Даниленко.

Плата за подключение и рассылку электронных квитанций не взимается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.