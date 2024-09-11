Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Дзюба и Джикия все еще безработные

Гладилин не удивлен тем, что Дзюба и Джикия все еще без клуба

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что он не удивлен тем, что бывшие игроки сборной РФ Георгий Джикия и Артем Дзюба все еще не нашли себе клуба. Трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) закроется 12 сентября, сообщает Газета.ru .

Гладилин считает, что при желании Дзюба и Джикия без проблем найдут себе клубы в элитном дивизионе. Экс-наставник «красно-белых» также отметил, что «работа всем есть» и вступить в профессиональный клуб для этих футболистов не должно составить труда.

«Это их проблемы, я не знаю, по каким причинам они до сих пор без клуба — может, их не устраивают финансовые условия, может еще что-то. Здесь надо к ним обращаться», — сказал Гладилин.

Ранее Артем Дзюба пнул соперника в матче уличного футбола и оскорбил всю его команду, назвав оппонентов «девочками».

