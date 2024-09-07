Безработный Дзюба опять попал в неприятную историю

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Дзюба ударил соперника в матче уличного футбола и оскорбил всю команду

Экс-футболист сборной России Артем Дзюба ударил соперника в матче уличного футбола и оскорбил всю команду противника, пишет RT .

В финале турнира между командами «Т-Лига» и «Амкал» после игрового эпизода Дзюба в ответ на словесную перепалку отвесил пинка своего оппоненту.

Игроки «Амкала» в знак протеста бойкотировали игру, потому что Дзюбу не стали удалять за его выходку, указано в публикации.

Дзюба назвал команду «девочками», но с поля не ушел.

Дзюба в конце прошлого сезона ушёл из «Локомотива» и сейчас находится без клуба.