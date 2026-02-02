Екатерина Тупицына из Подмосковья выиграла серебро на первенстве мира по теннису в Австралии

Екатерина Тупицына из Московской области заняла второе место на первенстве мира по теннису среди юниорок, которое проходит в Мельбурне с 25 января по 2 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Екатерина Тупицына, спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта и студентка Академии Александра Островского в Химках, стала серебряным призером первенства мира по теннису среди юниорок. Финальный матч в Мельбурне продолжался 1 час 35 минут. За это время Тупицына выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В решающем поединке Тупицына уступила сопернице из Франции со счетом 3:6, 5:7. Ранее в полуфинале она одержала победу над представительницей США со счетом 6:3, 6:4.

Первенство мира по теннису проходит в Австралии с 25 января по 2 февраля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.