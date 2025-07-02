Дзюдоисты Подмосковья стали призерами первенства Европы

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 81 килограммов в финал пробился Тимур Алиев из городского округа Щелково. В схватке за «золото» подмосковный дзюдоист уступил представителю Грузии.

Вместе с тем в весовой категории до 50 килограммов тройку призеров замкнул еще один спортсмен из городского округа Щелково Илья Топтыгин. Еще один представитель Московской области — Артур Саркисян из городского округа Химки также занял третье место. Он выступал в весе до 55 килограммов.

Всего дзюдоисты сборной России завоевали 13 медалей первенства Европы. В командном турнире, который состоялось в рамках европейского первенства, сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Франции.

​Первенство Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Северной Македонии городе Скопье.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.