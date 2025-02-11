Дзюдоист из Подмосковья стал призером Кубка Европы

Подмосковный спортсмен из городского округа Щелково Павел Коловердов поднялся на третью ступень пьедестала на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года в Боснии и Герцеговине, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На 1/32 стадии финала в весовой категории до 66 кг Павел Коловердов одолел боснийца Тарика Булжубашича. Затем дзюдоист из Подмосковья взял верх над французом Баптистом де Араужем. В четвертьфинале щелковский спортсмен уступил Матею Клубучнику из Словакии, но продолжил борьбу за бронзовую медаль в утешительных схватках.

​В первой утешительной встрече Павел Коловердов отпраздновал победу над представителем Хорватии Иваном Ельдичем. В следующей схватке подмосковный борец победил соотечественника Магомеда Джамулаева. И в финальной «бронзовой» схватке Павел Коловердов выиграл у россиянина Германа Кобеца. Таким образом, дзюдоист из Щелкова завоевал свою первую бронзовую награду на Кубке Европы.

​Первое место в весовой категории до 66 кг занял спортсмен сборной России Абдула Парчиев, который в финале одолел француза Марина Шабона.

​Павел Коловердов выступает за национальную сборную и представляет «СШОР по единоборствам» Московской области.

​Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года проходил в столице Боснии и Герцеговины городе Сараево с 7 по 10 февраля. Всего в турнире принимали участие порядка 400 дзюдоистов из 22 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.