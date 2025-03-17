Дзюба станет капитаном сборной России на матче с Гренадой

Нападающий тольяттинского ФК «Акрон» Артем Дзюба станет капитаном сборной России на предстоящем 19 марта товарищеском матче с командой Гренады, сообщает Baza .

Форвард выведет российскую сборную на матч с командой островного государства. Планировалось, что этот матч будет прощальным для Дзюбы, но появилась информация, что он также сыграет с Замбией.

Пока футболист активно участвует в фотосессиях в красной форме. Он демонстрирует свой фирменный жест.

В начале марта Дзюбу признали лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету — 234 гола.