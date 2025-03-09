Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории футбола России

Нападающий тольяттинского ФК «Акрон» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории футбола в России. 9 марта спортсмен забил мяч в гостевом матче 20-го тура Мир-Российской премьер-лиги (РПЛ) в схватке с «Крыльями Советов» из Самары, и увеличил количество голов за всю карьеру до 234, сообщает ТАСС.