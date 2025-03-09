Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории футбола России
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Нападающий тольяттинского ФК «Акрон» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории футбола в России. 9 марта спортсмен забил мяч в гостевом матче 20-го тура Мир-Российской премьер-лиги (РПЛ) в схватке с «Крыльями Советов» из Самары, и увеличил количество голов за всю карьеру до 234, сообщает ТАСС.
По параметру Дзюба обошел Александра Кержакова. Он забил всего 233 гола.
36-летний Дзюба играет в «Акроне» с сентября 2024 года. До этого он состоял в «Зените».
42-летний Кержаков играл за «Зенит», «Динамо», испанскую «Севилью».
233-й гол Дзюба забил 1 марта.