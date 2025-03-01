Дзюба 233-м голом в карьере повторил рекорд Кержакова

В матче против «Нижнего Новгорода» нападающий тольяттинского клуба Артем Дзюба достиг исторической отметки. Забив гол на 70-й минуте встречи, несмотря на текущий счет 2:1 в пользу хозяев, форвард сравнялся с легендарным достижением Александра Кержакова, сообщает РИА Новости .

Теперь оба футболиста делят между собой рекорд по результативности среди российских игроков — 233 забитых мяча. Примечательно, что Дзюба повторил достижение Кержакова и по голам за национальную сборную, где оба нападающих отличились по 30 раз.

За свою профессиональную карьеру Дзюба успел поиграть в девяти клубах, внося весомый вклад в каждый из них. Наибольшего успеха он добился в «Зените», где забил 108 голов. Также в его послужном списке выступления за «Спартак» (38 мячей), «Ростов» (20), «Локомотив» (12), «Томь» (14), «Арсенал» (6), турецкий «Адана Демирспор» (1) и нынешний клуб «Акрон», где он уже отличился 4 раза.

На счету российского нападающего множество титулов и достижений в отечественном футболе. Являясь рекордсменом РПЛ по забитым мячам (164 гола), форвард дважды становился главным снайпером лиги в сезонах 2019–2021 годов. За свою карьеру этот 36-летний футболист пополнил свою коллекцию трофеев пятью Кубками России (один из них с «Ростовом»), четырьмя чемпионскими титулами и четырьмя Суперкубками страны в составе петербургского клуба.