Две подмосковные команды стали победителями «Финала четырех» по волейболу

Команды муниципального округа Истра и городского округа Щелково стали абсолютными чемпионами волейбольного сезона 2024/2025 школьной лиги Московской области среди девушек и юношей. Решающие матчи за титул прошли 28 апреля в Подольске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди девушек в первом полуфинале команда Истры обыграла представительниц Королева — 2:0. Во втором полуфинале дмитровчанки взяли верх над соперницами из Домодедова — 2:0. У юношей в первой полуфинальной игре Подольск уступил гостям из Королева — 1:2, а во втором противостоянии, где встретились Дмитров и Щелково, перевес по очкам к финальному свистку имела команда космической столицы — 2:0.

И самые напряженные встречи за абсолютный титул определили места на пьедестале. В финальном противостоянии среди команд юношей коллектив из Щелкова со счетом 2:1 одолел своих соперников из Королева. В матче за «бронзу» Подольск переиграл Дмитров — 2:0. Среди девушек золотые медали завоевала команда из Истры, которая оказалась сильнее сборной Дмитрова. Итоговый результат решающей встречи — 2:0 в пользу Истры. Судьбу третьего места решали коллективы из Королева и Домодедова. Со счетом 2:0 победу одержали школьницы из Королева.

Волейбольный «Финал четырех» поддержали четыре звездных гостя: чемпионка Европы, трехкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Коруковец.

Помимо победителей, в Подольске определили лучших игроков финала и всего волейбольного сезона лиги. Среди юношей лучшими игроками заключительного этапа соревнований стали Всеволод Иванов из Королева и Егор Лихачев из Щелкова. Лучшим игроком всей лиги был признан волейболист сборной Подольска Иван Шабловский. Среди девушек лучшим игроком финала стала Алина Угарова из команды Дмитрова. А в коллективе из Истры отличилась Варвара Кошелева, она также была названа и лучшим игроком всей лиги.

«Удивительный праздник! Спасибо всем, кто организует такие соревнования для детей. Очень красиво и масштабно. Ну и хочу пожелать успехов и побед. Пусть в жизни у вас все сбудется!» — сказала Александра Коруковец.

29 апреля, финал турнира по футзалу примет городской округ Щелково. Команды из Подольска, Ступина, Дмитрова и Балашихи будут бороться за титул и призовые места. Поддержать участников придут: двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года Евгений Алдонин, трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива», чемпион Голландии в составе «Аякса», посол чемпионата мира-2018 в России Дмитрий Булыкин, чемпион России, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев, чемпион Европы по мини-футболу, бронзовый призер чемпионата мира по мини-футболу, шестикратный чемпион России по мини-футболу Александр Верижников.

На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.