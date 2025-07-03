Пять лидеров форума «Сильные идеи» лично представили проекты Путину

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз в России. В 2025 году он проходит в Национальном центре «Россия». В течение второго дня мероприятия сразу пять лидеров лично представили свои проекты президенту России Владимиру Путину, об этом сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ) в официальном Telegram-канале .

В рамках второго дня форума эксперты выбрали топ лучших проектов, которые могут положительно повлиять на жизнь каждого россиянина. В число лучших инициатив вошли сразу восемь лидеров, но только пять из них представили свои проекты Владимиру Путину лично.

Руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук представил проект по водному потенциалу страны. Он считает, что необходимо оценить водный баланс страны, а также регулировать водоемкость производства и создать новую налогово-экспортную модель.

«Важно развивать инновации и привлекать инвестиции в водоемкие кластеры для роста экспорта», — считает автор проекта.

Основатель Ассоциации «Народный фермер Запорожской области» Анастасия Дымура представила проект по национальному плану приумножения природы. Она предложила комплексную систему развития природы для оздоровления населения и развития экономики.

Генеральный директор ООО «Тьюбот» Станислав Розанов представил проект по созданию роботов, которые смогут перемещаться внутри различных труб с целью их диагностики и ремонта. Речь идет в том числе о нефтепроводных и водопроводных трубах.

Также в рамках форума были представлены проекты по роботизации природохозяйственного комплекса, внедрению ИИ-ассистента в работу педагогов и созданию сети инклюзивных киноклубов «(Не) такой как все». Путину представили проект по созданию тренажера-симулятора для адаптации ветеранов и участников СВО, а также проект, который предлагает поощрять организации, внедряющие семейные ценности.