В пресс-службе Кемеровского управления Росгвардии рассказали, что в городе на Московском проспекте произошла кровавая битва за женщину, сообщает Сiбдепо .

Известно, что данное противостояние закончилось вызовом сотрудников Росгвардии. Очевидцы сообщили о происходящем силовикам, добавив, что виновник конфликта сбежал.

Однако по приезде сотрудников его успели задержать. Отмечается, что им оказался пьяный 39-летной мужчина, который раннее уже был судим да тяжкое преступление.

«По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками между ранее судимым за тяжкое преступление гражданином и 28- летним кемеровчанином возник словесный конфликт, якобы из-за девушки», — заявили в Росгвардии.

В ходе ссоры задержанный нанес несколько ударов по голове и лицу противника, а после пытался скрыться в неизвестном направлении. Избитый был отправлен в больницу, а нападавший в МВД.