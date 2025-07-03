Россия за неделю побила свой рекорд по накоплению денег

К 27 июня 2025 года денежные запасы России выросли до 687,7 млрд долларов. За неделю к накоплениям страны прибавилось полмиллиарда долларов, это примерно 0,1%, сообщает ТАСС .

Банк России объяснил, что увеличение денежных резервов произошло в основном благодаря положительной переоценке активов. Неделей ранее, 20 июня, в запасах было 687,2 миллиарда долларов.

Эксперты отметили, что размер накоплений в 687,7 млрд долларов — это исторический рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 июня 2025 года, когда международные резервы страны составляли 687,3 миллиарда долларов.

Международные резервы — это просто деньги и золото, которые хранит Центробанк России и правительство. В его состав входят иностранные валюты, особые права на займы, а также российская доля в Международном валютном фонде и золотые запасы.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Банка России. Они не только заморозили российские валютные и золотые резервы, но и запретили любые действия с ними.

Запрет коснулся всех, кто работает с Центральным банком или от его имени — никто не может управлять этими активами или проводить операции с ними.