Пьяная резня в Москве: один погиб, второй ранен

В Москве мужчина во время ссоры зарезал приятеля в одной из квартир

На улице Островитянова в Москве в одной из квартир нашли мертвого мужчину с ножевой раной в шее. По предварительным данным, его мог убить собутыльник, который также травмировал себя, сообщает столичная прокуратура .

Во время распития спиртных напитков между двумя знакомыми вспыхнула ссора. Один из них схватился за нож и ударил другого, а потом ранил и себя. Травмированного мужчину увезли в больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Заместитель прокурора Максим Мартынов лично руководит работой полиции на месте трагедии.

Все обстоятельства случившегося выясняют. Прокуратура взяла на контроль ход расследования убийства.