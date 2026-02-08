Две лыжницы переломалась на Олимпиаде в Италии после жестких падений

сегодня в 16:18

Вертолеты увезли двух жестко упавших в снег горнолыжниц на Олимпиаде в Италии

Горнолыжниц из Андорры Канде Морено и США Линдси Вонн госпитализировали на вертолетах во время соревнований на зимних Олимпийских играх в Италии. Они жестко упали во время соревнований в разное время.

Как сообщает РИА Новости, начавшая спуск под 26-м номером спортсменка из Андорры Морено дернула ногу. Ее унесло в защитную сетку. Затем девушка ударилась головой.

Ей на протяжении нескольких минут оказывали помощь. Затем госпитализировали на вертолете.

РЕН ТВ рассказало, что американка Вонн споткнулась о воротца и упала, ударившись о снег. Спортсменка громко кричала в окружении врачей.

У лыжницы было травмировано левое колено. Она споткнулась в начале трассы по скоростному спуску. Фанаты не исключают, что на этом карьера 41-летней Вонн закончится.

Зимние Олимпийские игры в Италии идут с 6 по 22 февраля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.